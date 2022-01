Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tente un ultime coup avec Ousmane Dembele !

Publié le 25 janvier 2022 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele risque de changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Ce mardi, l'agent du Français serait à Barcelone pour se réunir une dernière fois avec la direction du Barça et tenter de trouver un accord contractuel.

Arrivé au Barça à l'été 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembele pourrait ne plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français peut d'ores et déjà négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix depuis le début du mois de janvier. Conscient de la situation, le FC Barcelone ferait tout son possible pour convaincre le clan Dembele de parapher un tout nouveau bail. Et d'après la presse espagnole, Joan Laporta et Xavi auraient une dernière chance de faire plier Ousmane Dembele et son agent Moussa Sissoko.

Une réunion de la dernière chance entre le Barça et le clan Dembele ?