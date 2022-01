Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi s'apprête à boucler une opération à Paris !

Publié le 25 janvier 2022 à 13h45 par A.M.

Barré par la concurrence à son poste, Colin Dagba est plus que jamais sur le départ. Le latéral droit est suivi avec attention par Venise et Majorque, où Sergio Rico vient d'être prêté.

Bien décidé à dégraisser son effectif cet hiver, le PSG a déjà cédé Rafinha et Sergio Rico respectivement prêtés à la Real Sociedad et à Majorque, sans option d'achat tandis que Bandiougou Fadiga s'est engagé définitivement à l'Olympiakos. Les jeunes Kenny Nagera (US Avranches) et Teddy Alloh (KAS Eupen) ont également quitté le PSG sous la forme d'un prêt, mais c'est encore loin d'être terminé. En effet, les Parisiens cherchent également à se séparer de Layvin Kurzawa et d'Eric Dina Junior Ebimbe qui va prolonger et devrait être prêté dans la foulée au Bayer Leverkusen.

Majorque débarque pour Dagba