Mercato - PSG : Un énorme chantier se confirme pour Leonardo !

Publié le 25 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien que discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG pourrait accélérer dans le money time, période préférée de Leonardo pour passer à l'action. Et encore une fois, le gros chantier parisien concerne le milieu de terrain où des mouvements sont attendus.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG se montre assez discret. Il faut dire que la priorité du club de la capitale est assez claire depuis le 1er janvier, à savoir dégraisser le pléthorique effectif de Mauricio Pochettino. Une mission confiée à Leonardo qui n'a guère briller dans cette exercice et qui a déjà reconnu que vendre n'est pas son domaine de prédilection. Un exercice encore plus périlleux au PSG puisque peu de clubs sont en mesure d'assumer les salaires parisiens. Malgré tout, le dégraissage avance puisque Rafinha et Sergio Rico ont respectivement été prêtés à la Real Sociedad et à Majorque, sans option d'achat tandis que Bandiougou Fadiga s'est engagé définitivement à l'Olympiakos. Les jeunes Kenny Nagera (US Avranches), de retour après une expérience ratée à Bastia, et Teddy Alloh (KAS Eupen), ont également quitté le PSG sous la forme d'un prêt. Mais le mercato d'hiver fermera ses portes dans une semaine et le principal chantier de Leonardo concerne désormais le milieu de terrain, secteur très fourni au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino.

Au milieu, ça va bouger à Paris