Mercato - PSG : Ça se précise dans le nouveau dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 25 janvier 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG et grande priorité actuelle de Leonardo sur le marché des transferts, Tanguy Ndombele devrait faire l’objet d’une offre de prêt plutôt que d’un échange s’il débarque au Parc des Princes avant la fin du mercato. Explications.

Alors qu’il se retrouve contraint de s’entraîner en marge du groupe à Tottenham et qu’il n’entre pas du tout dans les plans d’Antonio Conte, Tanguy Ndombele (25 ans) pourrait finir par débarquer au PSG ! Selon les dernières tendances, le milieu de terrain français, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Spurs , serait la grande priorité de Leonardo sur le marché des transferts, et plusieurs formules ont été évoquées ces derniers jours pour boucler ce deal avec les finances limitées du PSG : soit un prêt assorti d’une option d’achat en fin de saison, soit un échange entre milieu de terrain parisien et Ndombele.

Un prêt privilégié pour Ndombele ?