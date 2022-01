Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Ligue 1 lâche un énorme message à Leonardo !

Publié le 25 janvier 2022 à 7h45 par P.L.

Auteur de bonnes prestations avec Brest, Romain Faivre a tapé dans l'oeil de plusieurs cadors européens ces derniers mois, à l'instar du PSG comme vous l'avait révélé le10sport. D'ailleurs, le milieu se montre très ambitieux pour la suite de sa carrière.

D’ordinaire, le PSG privilégie l’étranger pour se renforcer, mais le club de la capitale surveillerait malgré tout quelques joueurs en Ligue 1. Dernièrement, il a été question d’un intérêt pour Lucas Paqueta (OL) ou Hugo Ekitike (Reims), mais ces pistes ne seraient pas les seules activées par Leonardo puisqu’en janvier 2021, le10sport.com vous annonçait que le PSG s'intéressait Romain Faivre. Les Parisiens ont d’ailleurs tenté une approche l'été dernier comme l'a récemment expliqué le milieu de Brest à Canal + : « Il y a eu des contacts avec mes agents. Pour moi, c’est un rêve de jouer avec le PSG. C’est ma ville, il y a ma famille et tous mes amis là-bas. Donc c’est quelque chose qui est évidemment dans ma tête, après c’est le destin et chacun mène sa route. » D’ailleurs, le joueur a interpellé le PSG pour son avenir dans un entretien accordé à Onze Mondial .

« Milan, PSG, Manchester... J’ai de l’ambition à mort. Je sais où je veux aller, je sais ce dont je suis capable »