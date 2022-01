Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Ligue 1 répond à l’intérêt de Leonardo !

Publié le 24 janvier 2022 à 22h45 par B.C.

Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Romain Faivre a fait l’objet d’une offensive du PSG ces derniers mois. Alors qu’il est finalement resté à Brest, le milieu de 23 ans est revenu sur les différentes pistes dont il disposait l’été dernier.

Habitué à se renforcer à l’étranger, le PSG garde malgré tout un œil sur plusieurs talents de Ligue 1. Alors que Lucas Paqueta (OL) et Hugo Ekitike (Reims) seraient actuellement dans le viseur de Leonardo, ce dernier avait également bougé ses pions pour Romain Faivre. En janvier 2021, le10sport.com vous avait annoncé que le PSG surveillerait le milieu du Stade Brestois, au point d’approcher son entourage comme l’a récemment confirmé le principal intéressé au micro de Canal + : « Il y a eu des contacts avec mes agents. Pour moi, c’est un rêve de jouer avec le PSG. C’est ma ville, il y a ma famille et tous mes amis là-bas. Donc c’est quelque chose qui est évidemment dans ma tête, après c’est le destin et chacun mène sa route. » Au cours d’un entretien accordé à Onze Mondial , Romain Faivre s’est de nouveau prononcé sur les différentes options dont il disposait l’été dernier.

« Lorsque tu viens de Paris et que tu entends que le PSG est sur toi, c’est plaisant »