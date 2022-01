Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tension monte en interne avec Ousmane Dembélé !

Publié le 24 janvier 2022 à 22h00 par P.L. mis à jour le 24 janvier 2022 à 22h02

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé a refusé les offres de prolongation formulées par le FC Barcelone. De ce fait, le club catalan a pris la décision de le mettre à l'écart, désireux de le voir partir au plus vite. Mais cette situation serait en train d'agacer l'entourage du joueur de 24 ans.

Ces derniers jours, le dossier Ousmane Dembélé a pris une tournure presque dramatique. Depuis de nombreux mois, le FC Barcelone a tenté par tous les moyens possibles de prolonger le contrat de l’international tricolore. Mais à chaque fois, l'entourage du joueur de 24 ans a refusé les conditions du club catalan, affichant par la même occasion des exigences totalement démesurées. Ainsi, le Barça a récemment pris la décision de retirer son offre et veut désormais se séparer d’Ousmane Dembélé. Le club culé aimerait d’ailleurs que le joueur s’en aille le plus vite possible lors de ce mercato hivernal. Depuis, Ousmane Dembélé est mis à l’écart. Et cette situation deviendrait irritante pour ce dernier.

Le clan Dembélé est agacé par sa situation