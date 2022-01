Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une toute dernière chance pour Xavi avec Alvaro Morata ?

Publié le 24 janvier 2022 à 20h30 par A.C.

Toujours à la recherche d’un attaquant, Xavi avait glissé le nom d’Alvaro Morata aux dirigeants du FC Barcelone en début de mercato hivernal. Cette piste semblait toutefois être tombée à l’eau, avec la Juventus qui ne souhaiterait pas le lâcher...

Déjà avec Ronald Koeman, les carences à la pointe de l’attaque du FC Barcelone étaient criantes. Le départ précipité de Sergio Aguero, obligé de mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques, n’ont fait qu’aggraver ce chantier. Luuk de Jong réalise des belles choses depuis l’arrivée de Xavi, mais ce dernier semble toujours attendre un nouveau renfort. A en croire El Chiringuito , le coach barcelonais aurait bon espoir de voir un attaquant débarquer d’ici la fin du mercato, alors même qu’il a échoué en plus de trois semaines. Tout avait d’ailleurs commencé par un échec cuisant, puisque Xavi avait réclamé l’arrivée d’Alvaro Morata, avant d’être rapidement refroidi par la Juventus. « C'est un joueur performant et très important, je lui ai dit qu'il ne partirait pas » a coupé court Massimiliano Allegri, lors d’une conférence de presse tenue le 5 janvier dernier. « Pour le remplacer, il faudrait prendre l'un des quatre ou cinq meilleurs attaquants actuels, qu'on ne peut pas avoir. Donc Alvaro reste, fin de la discussion. Avec enthousiasme, car c'est un grand joueur ». Une sortie on ne peut plus claire, sachant que Morata a été titulaire lors des derniers matchs de la Juventus, en Serie A comme en Coppa Italia et Supercoppa italiana.

Vlahović pourrait pousser Morata vers Barcelone

Tout ne semble pourtant pas perdu. La presse italienne s’emballe en cette fin de mercato concernant une supposée offre de 60M€ de la Juventus pour Dušan Vlahović, la grande révélation de la Serie A. Le buteur de la Fiorentina serait la priorité des Bianconeri , qui d’après Il Corriere dello Sport auraient l’intention de prendre de vitesse la concurrence du PSG, du FC Barcelone et d’Arsenal. Tuttosport assure qu’une arrivée du Serbe serait synonyme de départ d'Alvaro Morata, qui n'a pas vraiment convaincu les dirigeants de la Juventus depuis son arrivée à l’été 2020. Un scénario confirmé en Espagne avec Mundo Deportivo , qui est persuadé que Xavi pourra finalement avoir l’attaquant tant attendu.

Une opération beaucoup trop compliquée ?