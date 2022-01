Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se dégage pour Tanguy Ndombélé !

Publié le 24 janvier 2022 à 19h45 par A.C.

Pas vraiment dans les plans d’Antonio Conte à Tottenham, Tanguy Ndombélé pourrait être le grand acteur de cette fin de mercato, avec le Paris Saint-Germain qui pourrait décider de le relancer.

Depuis le début du mercato, Leonardo a surtout semblé se concentrer sur les départs. Rafinha ou encore Sergio Rico, qui ne rentraient pas dans les plans de Mauricio Pochettino, ont en effet quitté le Paris Saint-Germain et d’autres les ont suivis au fil du mois de janvier. Leonardo semble toutefois préparer un gros coup dans le sens des arrivées, en cette dernière semaine de mercato ! Il s’agirait de Tanguy Ndombele, qui n’est pas utilisé à Tottenham par Antonio Conte et pourrait débarquer au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Eric Junior Dina-Ebimbe pourrait d’ailleurs lui laisser sa place, puisqu’il se rapprocherait d’un prêt au Bayer Leverkusen.

La Roma sur le point de jeter l’éponge