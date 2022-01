Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare le terrain pour l'arrivée de Ndombélé !

Publié le 24 janvier 2022 à 18h15 par A.C.

Ça devrait bouger au Paris Saint-Germain, en cette dernière semaine de mercato et cela est notamment le cas au milieu de terrain, avec un intérêt prononcé pour Tanguy Ndombele.

C’est l’une des petites surprises de la saison. Âgé de seulement 21 ans et en concurrence avec des poids lourds comme Marco Verratti, Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera et Leandro Paredes, Eric Junior Dina Ebimbe a collectionné pas moins de 12 présences toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain, cumulant 407 minutes de jeu au total. Mauricio Pochettino semble l’apprécier et le 24 décembre dernier nous vous annoncions sur le10sport.com l’intention du PSG de prolonger son contrat et de le prêter dans la foulée, afin qu’il puisse gagner du temps de jeu et progresser.

Ebimbe vers Leverkusen