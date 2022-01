Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe en coulisse pour Tanguy Ndombele !

Publié le 24 janvier 2022 à 16h15 par Th.B.

Leonardo et la direction sportive du PSG discuteraient avec Tottenham sur les modalités du prêt de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain et notamment la répartition du salaire du milieu de terrain des Spurs entre les deux clubs.

Tanguy Ndombele semblerait être poussé vers la sortie par Antonio Conte. En effet, l’entraîneur de Tottenham refuse concrètement d’évoquer un départ de Ndombele en conférence comme ce fut le cas la semaine dernière. Néanmoins, en coulisse, la donne serait bien différente puisque selon The Daily Telegraph , le technicien italien compterait bâtir une équipe à son image et compterait notamment sur le départ du milieu de terrain pour y parvenir. Ça tomberait bien puisque Leonardo en pincerait pour Tanguy Ndombele. Le directeur sportif du PSG discuterait avec les parties concernées d’un prêt de Ndombele. Et le feu serait totalement vert du côté de Tottenham concernant un départ de l’international français.

Des discussions autour de la répartition du salaire de Ndombele et d’une option d’achat dans le prêt !