Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Lucas Paqueta !

Publié le 24 janvier 2022 à 14h10 par T.M.

Dernièrement, il était question d’un intérêt de Leonardo pour Lucas Paqueta. Toutefois, si le directeur sportif du PSG veut recruter le joueur de l’OL, il va falloir mettre le prix.

Excellent avec l’OL cette saison, Lucas Paqueta pourrait ne pas s’éterniser sur les bords du Rhône. En effet, le Brésilien éveille certains intérêts. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Newcastle a notamment offert 40M€ pour le joueur de Peter Bosz, qui a dit non aux Magpies. Mais voilà que le PSG pourrait s’immiscer dans ce dossier. Récemment, il avait été annoncé que Leonardo, grand fan de Paqueta, souhaitait le faire venir au Parc des Princes. Mais encore faut-il trouver un accord avec Jean-Michel Aulas.

Paqueta ? C’est 80M€ !