Mercato - ASSE : Coup d’arrêt brutal pour cette piste offensive de Dupraz !

Publié le 24 janvier 2022 à 22h10 par A.C.

Après avoir renforcé son équipe à plusieurs postes cet hiver, Pascal Dupraz aimerait voir un attaquant de pointe débarquer à l’ASSE avant la fin du mercato.

Qui sera le prochain attaquant de l’ASSE ? Si Wahbi Khazri va bientôt revenir de la CAN, Pascal Dupraz semble décidé à recruter un nouveau joueur pour renforcer son secteur offensif. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, avec notamment l’ancien stéphanois Robert Beric, libre depuis la fin de son contrat avec Chicago le 1er janvier dernier. L’ASSE a également exploré des pistes plus surprenantes, avec le meilleur buteur du championnat du Danemark, qui est Mikael Uhre. Sous contrat avec Bröndby IF jusqu’en décembre 2022, l’attaquant de 27 ans aurait des envies d’ailleurs et voudrait se lancer un premier défi à l’étranger.

Mikael Uhre file vers la MLS