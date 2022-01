Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sur le point d’accueillir un nouveau renfort ?

Publié le 25 janvier 2022 à 7h00 par A.C.

Après Daniel Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone pourrait voir un nouveau joueur débarquer en ce mercato hivernal.

Il ne reste plus que quelques jours et Xavi a encore beaucoup de travail. Son FC Barcelone est en effet perfectible et l’arrivée de joueur à certains postes pourrait grandement l'aider. C’est le cas pour l’attaque ou Luuk de Jong est le seul véritable buteur, mais ne semble pas vraiment avoir le profil d’un titulaire indiscutable. Ainsi, Xavi avait notamment réclamé l’arrivée d’Alvaro Morata, mais la Juventus semble avoir fermé la porte à tout départ et la fin du mercato approche à grands pas, sans qu’aucune autre piste ne se confirme véritablement.

Direction Barcelone pour Tagliafico