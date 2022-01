Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Tanguy Ndombele !

Publié le 25 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il ne compterait plus sur lui à Tottenham, Antonio Conte attendrait de ses dirigeants qu’ils se débarrassent de Tanguy Ndombele lorsque en parallèle, le PSG discuterait pour boucler son arrivée avant la date butoir du 31 janvier, moment où le mercato hivernal fermera ses portes.

Et si Leonardo bouclait finalement une recrue cet hiver alors que ses plans initiaux consistaient à simplement dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino ? Depuis jeudi dernier, il est stipulé par différents médias que le directeur sportif du PSG pourrait s’attacher les services de Tanguy Ndombele sous la forme d’un prêt ou d’un échanges de joueurs, dans lequel Georginio Wijnaldum serait susceptible de jouer un rôle. Mauricio Pochettino aurait même validé cette piste, bien qu’il ne cesse d’affirmer lors de ses sorties médiatiques qui ne souhaite par parler de joueurs qui n’évoluent pas sous sa houlette au PSG. Du côté de Tottenham, la porte serait ouverte pour le départ de Ndombele, et pas qu’un peu…

Conte ne veut plus de Ndombele