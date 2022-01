Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance est claire pour Ndombele !

Publié le 24 janvier 2022 à 15h15 par Th.B.

N’étant pas indispensable aux yeux d’Antonio Conte, Tanguy Ndombele aurait un avenir plus qu’incertain dans le nord de Londres selon la presse britannique. De bon augure pour le PSG ?

Avant la clôture du mercato hivernal, Leonardo serait susceptible de mener à bien une seule et unique recrue hivernale : Tanguy Ndombele. Comme le directeur sportif du PSG le démontre depuis le début de la fenêtre des transferts, son objectif était le dégraissage d’effectif de Mauricio Pochettino. Et Rafinha, Sergio Rico, Bandiougou Fadiga et Teddy Alloh sont tous allés voir ailleurs lorsque Abdou Diallo et Layvin Kurzawa pourraient également être amenés à s’engager dans d’autres clubs cet hiver. Pour ce qui est du dossier Ndombele, le PSG semblerait être prêt à profiter de sa situation sportive délicate du côté de Tottenham afin de l’attirer sous la forme d’un prêt. D’ailleurs, The Daily Telegraph affirmait dimanche que son entraîneur Antonio Conte estimerait que l’aventure de deux ans et demi de Tanguy Ndombele chez les Spurs serait terminée.

Tottenham prêt à ouvrir la porte au PSG pour Ndombele ?