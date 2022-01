Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès prend position dans le dossier Ndombele !

Publié le 25 janvier 2022 à 7h15 par P.L.

En difficulté à Tottenham cette saison, Tanguy Ndombele pourrait bien retrouver la Ligue 1 cet hiver, le PSG s'intéressant à lui. De son côté, Pierre Ménès valide l'arrivée du milieu français.

Lors de ce mercato hivernal, le PSG souhaite dégraisser son effectif. Dans cette optique, le club de la capitale a déjà enregistré plusieurs départs avec Rafinha, Sergio Rico, Bandiougou Fadiga ou encore Kenny Nagera. Toutefois, les Parisiens chercheraient également à se renforcer en ce mois de janvier. Ainsi, il y a quelques jours, The Athletic révélait un possible intérêt du PSG pour Tanguy Ndombele. En difficulté à Tottenham, le joueur de 25 ans pourrait bien faire son retour en Ligue 1 cet hiver, alors que Mauricio Pochettino se serait déjà entretenu avec le joueur. De son côté, Pierre Ménès valide le profil de Tanguy Ndombele dans le milieu de terrain du PSG. Mais l'ancien chroniqueur du CFC est également craintif concernant la mentalité de l’ancien de l’OL.

« Ndombele, il a le profil qui manque au PSG »