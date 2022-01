Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne lâche rien pour un ancien joueur du Barça !

Publié le 26 janvier 2022 à 9h10 par Th.B.

Gerard Deulofeu (27 ans) aurait les faveurs de Pablo Longoria dans le cadre de l’éventuelle succession de Bamba Dieng si un départ de dernière minute se concrétisait pour le Sénégalais. Néanmoins, l’OM devrait éprouver certaines difficultés à boucler cette opération. Explications.

À tout juste 27 ans, Gerard Deulofeu a particulièrement voyagé depuis le début de sa carrière entamée au FC Barcelone, où il a fait ses classes et effectué ses premiers pas dans le monde professionnel. Du Barça à l’Udinese, en passant par Everton, Watford ou encore le Milan AC et le FC Séville, l’international espagnol aux quatre sélections figurerait à présent dans le viseur de Pablo Longoria. En effet, le président de l’OM réfléchirait sérieusement au fait de vendre Bamba Dieng dont la cote en Angleterre pourrait lui permettre de renflouer les caisses de l’OM grâce à un transfert avoisinant les 15M€ selon La Provence. Et afin d’oublier l’international sénégalais, le président Longoria serait susceptible de tenter un coup avec Deulofeu.

Un intérêt confirmé pour Deulofeu, mais une opération délicate à mener à bien…