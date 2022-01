Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut boucler une vente à 15M€ !

Publié le 26 janvier 2022 à 8h30 par Th.B.

Certes, Pablo Longoria se montrait publiquement contre un départ de Bamba Dieng cet hiver. Cependant, la réalité économique dans laquelle se trouve l’OM aurait rattrapé son président et l’inciterait à présent à considérablement envisager toute offre de transfert avoisinant les 15M€ pour l’international sénégalais de 21 ans.

En raison de ses belles performances lors de la première partie de saison avec l’OM, Bamba Dieng a vu son salaire être revalorisé avec un contrat qui court à présent jusqu’en juin 2024. Et alors qu’il a dernièrement été question d’une énième revalorisation prévue pour la prochaine intersaison, l’international sénégalais de 21 ans serait susceptible de plier bagage dès cet hiver, bien que cette éventualité n’était pas prise en considération par Pablo Longoria il y a encore peu. « Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! ». Voici le message que tenait à faire passer le président de l’OM à la mi-janvier à l’occasion de la présentation de Cédric Bakambu. La présence du nouvel attaquant congolais à l’OM redistribuerait les cartes pour l’avenir de Dieng.

Pablo Longoria attendrait une offre de 15M€ pour le transfert de Dieng