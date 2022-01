Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va retourner sa veste pour… 10M€ !

Publié le 26 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il avait clairement fermé la porte il y a quelques jours de cela à une telle éventualité, Pablo Longoria ne serait désormais aussi catégorique quant à un potentiel départ de Bamba Dieng de l’OM.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng pourrait-il quitter l’OM dès cet hiver alors que Cédric Bakambu a été présenté ce mois-ci comme étant le nouvel attaquant de l’OM ? Président du club phocéen, Pablo Longoria s’insurgeait d’une telle hypothèse lors de la présentation de l’international congolais à la mi-janvier. « Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif » . Néanmoins, Longoria pourrait revoir sa position lors des ultimes jours du mercato hivernal.

Longoria serait finalement ouvert à un départ de Dieng cet hiver