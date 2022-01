Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’issue du feuilleton Arkadiusz Milik est dévoilée !

Publié le 26 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir d’Arkadiusz Milik cet hiver, la réponse serait connue pour le joueur de l’OM.

Cette saison, Arkadiusz Milik est en difficulté à l’OM. De plus, le Polonais doit désormais faire avec la concurrence de Cédric Bakambu. De quoi alors jeter un froid sur l’avenir de l’attaquant phocéen. Les rumeurs ont été nombreuses durant le mois de janvier. Alors qu’il avait été question d’un intérêt de la Juventus, du FC Séville et de Majorque, dernièrement, c’est surtout la Fiorentina qui a été annoncée sur les rangs pour Milik dans l’optique de la succession de Dusan Vlahovic.

Pas de départ au programme !