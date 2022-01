Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message très fort pour cet ancien du FC Barcelone !

Publié le 26 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Cet hiver, le nom de Gerard Deulofeu est associé à l’OM. Un renfort qui pourrait énormément apporter au club phocéen.

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’OM a enregistré les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Mais le recrutement pourrait ne pas être terminé et d’ici la fin du mois de janvier, d’autres recrues pourraient intégrer l’effectif de Jorge Sampaoli. Un nom revient d’ailleurs de plus en plus, celui de Gerard Deulofeu. Ancien grand espoir du FC Barcelone, l’Espagnol évolue aujourd’hui à l’Udinese. Pablo Longoria serait ainsi intéressé par l’ailier ibérique, qui pourrait être une belle plus-value pour l'effectif actuel de l'OM.

« Ça ressemble beaucoup à Ünder de l'autre côté »