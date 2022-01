Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria réserve une surprise pour le projet McCourt ?

Publié le 26 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les moyens financiers en apparence limités de l’OM, Pablo Longoria semble vouloir tenter un gros coup en attaque cet hiver si l’on en croit les différentes révélations de la presse étrangère…

Après avoir déjà officialisé les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac cet hiver, deux joueurs qui étaient libres, l’OM va-t-il accueillir d’autres recrues d’ici la fin du mercato de janvier ? Jorge Sampaoli n’excluait aucune option ces derniers jours en conférence de presse : « On essaie de trouver ce qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche. On a un nombre correct de joueurs. On va voir comment évolue le marché, il peut y avoir des départs », indiquait l’entraîneur de l’OM. D’ailleurs, il semblerait que sa direction ait de solides ambitions malgré les moyens financiers limités.

Aubameyang, Deulofeu… L’OM attend un gros attaquant ?

Ces derniers jours, d’étrangers rumeurs ont circulé au sujet du mercato hivernal de l’OM, indiquant notamment que Pablo Longoria tenterait deux gros coups offensifs en coulisses : Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans, Arsenal) ainsi que Gerard Deulofeu (27 ans, Udinese). Le premier paraît clairement inabordable sur le plan financier, même en prêt, mais l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait en revanche correspondre au type de profil attendu pour garnir encore davantage le secteur offensif de l’OM. Affaire à suivre…