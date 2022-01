Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Paulo Dybala !

Publié le 26 janvier 2022 à 14h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Alors qu'il aurait trouvé un accord contractuel à hauteur de 8M€ avec les Bianconeri, le joyau argentin pourrait renoncer à prolonger si ce chiffre était revu à la baisse. Et à en croire la presse italienne, la Juve de Massimiliano Allegri serait prête à laisser filer Paulo Dybala s'il refusait de parapher un bail d'environ 7M€ maximum.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paulo Dybala pourrait ne plus porter le maillot de la Juventus la saison prochaine. En effet, le joyau argentin quittera les Bianconeri librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là, à moins qu'il ne soit vendu d'ici la fin du mois de janvier. Conscient de la situation contractuelle de Paulo Dybala, le PSG serait à l'affût. Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, Leonardo aimerait en faire de même avec l'attaquant de la Juventus en 2022. Toutefois, il ne serait pas le seul à avoir coché le nom de Paulo Dybala en ce sens.

Dybala compte quitter la Juve s'il n'a pas 8M€ annuels minimum

Selon les informations d' Il Corriere dello Sport , divulguées ce mercredi matin, le FC Barcelone serait toujours en embuscade pour Paulo Dybala. Alors qu'il est dans le rouge sur le plan financier, Joan Laporta verrait d'un très bon oeil l'idée d'offrir le joyau argentin à Xavi, et ce, pour 0€. Mais quelle est la position de Paulo Dybala quant à son avenir ? D'après le média transalpin, le numéro 10 de la Juventus souhaiterait rempiler et poursuivre sa belle aventure à Turin. Toutefois, il ne compterait pas parapher un nouveau bail dans n'importe quelles conditions. Alors qu'il aurait trouvé un terrain d'entente à hauteur de 8M€, plus 2M€ de bonus, avec sa direction au mois d'octobre, Paulo Dybala refuserait de faire le moindre sacrifice financier. Ainsi, dans le cas où la Juventus tentait de revoir à la baisse leur accord contractuel, l'attaquant de 28 ans serait prêt à prendre le large librement et gratuitement le 1er juillet. Et ce, même si son club aurait besoin de réduire sa masse salariale de 15-20%.

La Juve compte laisser filer Dybala s'il refuse 7M€ annuels maximum