Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... L'étau se resserre pour cette star de Premier League !

Publié le 26 janvier 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait prendre le large avant la fin du mois de janvier. Alors que le PSG, l'OM et le Milan AC seraient disposés à relancer l'attaquant gabonais, Mikel Arteta devrait très vite décider avec le propriétaire des Gunners, Stan Kroenke, s'il lui accorde un bon de sortie en prêt pour cet hiver. Sachant que les deux hommes ont tardé a annoncé leur verdict, la Juventus, le FC Barcelone et le FC Séville auraient déjà tiré un trait sur Pierre-Emerick Aubameyang.

Alors qu'il était le grand capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a été déchu à cause de problèmes extra-sportifs. Par la suite, l'attaquant gabonais a vu son temps de jeu diminuer chez les Gunners , avant d'être mis au placard. Dans une situation critique, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne plus faire long feu dans le club londonien, et ce, malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023. En effet, l'ancien de l'ASSE pourrait quitter Arsenal d'ici la fin du mois de janvier pour se relancer, et surtout mettre fin à son calvaire chez les Gunners . Conscientes de la situations, plusieurs écuries européennes seraient en embuscade, et notamment le PSG de Mauricio Pochettino et l'OM de Jorge Sampaoli. Et alors que Pierre-Emerick Aubameyang ne manquerait pas de prétendants, Mikel Arteta aurait prévu de rencontrer Stan Kroenke, le propriétaire d'Arsenal, pour sceller son avenir.

Un combat entre le PSG, l'OM et le Milan AC pour Aubameyang ?

Selon les informations du Telegraph , Mikel Arteta se serait envolé pour Denver car il aurait rendez-vous avec Stan Kroenke. Comme l'a indiqué le média britannique, le coach et le propriétaire d'Arsenal auraient prévu de se voir pour évoquer la fin du mercato hivernal. En ce qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta et Stan Kroenke devraient trancher quant à son avenir et décider si oui ou non ils le laisseront filer en prêt pour la deuxième partie de saison. Et alors que les deux hommes auraient trainé pour prendre cette décision, le PSG et l'OM n'auraient plus qu'un concurrent étranger pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Barça, la Juve et le FC Séville font une croix sur Aubameyang