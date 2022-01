Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone à l'origine d'un coup de tonnerre pour Aubameyang ?

Publié le 24 janvier 2022 à 22h15 par P.L.

Depuis quelques jours maintenant, le PSG est lié à Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier du Gabonais puisque le FC Barcelone pourrait prochainement se positionner sur l'attaquant de 32 ans.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang ne semble plus entrer dans les plans de Mikel Arteta. À cause de problèmes disciplinaires, le Gabonais a été écarté du groupe professionnel et n’a plus foulé un terrain depuis le 6 décembre dernier, et une défaite contre Everton (2-1). De ce fait, l’attaquant de 32 ans se chercherait une porte de sortie cet hiver afin de relancer sa carrière. Récemment, il a été question d’un intérêt d’Al Hilal. Mais Pierre-Emerick Aubameyang voudrait continuer à évoluer en Europe. Ainsi, le PSG songerait à l’ancien de l’ASSE selon la presse italienne. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier et devrait voir une autre équipe s’ajouter à la longue liste des prétendants au joueur des Gunners .

Aubameyang s’est proposé au Barça