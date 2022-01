Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va prendre une décision déterminante pour Memphis Depay !

Publié le 24 janvier 2022 à 23h00 par B.C.

Annoncé sur le départ cet hiver, Memphis Depay devrait finalement rester au FC Barcelone en ce mois de janvier. Cependant, l’avenir du Néerlandais resterait incertain.

Depuis l’arrivée de Xavi au FC Barcelone, Memphis Depay se retrouve dans une situation inconfortable. L’international néerlandais s’est engagé en faveur du club culé à la demande de Ronald Koeman l’été dernier et peine aujourd’hui à convaincre le nouvel entraîneur catalan, d’autant que Memphis Depay est miné par les problèmes physiques. Alors que le FC Barcelone cherche à renflouer ses caisses, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant l’avenir de l’attaquant, mais selon Sport , ce dernier devrait bel et bien finir la saison en Catalogne. Pour autant, le Barça devra prendre une grande décision pour Memphis Depay l’été prochain.

Un départ ou une prolongation pour Memphis