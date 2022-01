Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Sampaoli ouvre la porte à un départ !

Publié le 26 janvier 2022 à 11h10 par Th.B.

Étant toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du Fair-play financier, Pablo Longoria songerait à vendre Bamba Dieng. De son côté, l’attaquant de l’OM ne serait pas contre un départ, à condition que le projet sportif présenté soit à son goût.

Et si la belle histoire de Bamba Dieng à l’OM prenait subitement fin d’ici lundi prochain, soit la date de la clôture du mercato hivernal ? L’international sénégalais de 24 ans a, par le biais de ses performances sur le front de l’attaque de l’OM lorsqu’il fut utilisé par Jorge Sampaoli en première partie de saison, semble-t-il fait forte impression en Angleterre. En effet, RMC Sport a fait part d’un intérêt de Newcastle et de Burnley pour Dieng lorsque Crystal Palace et West Ham se seraient même déjà renseignés.

Bamba Dieng serait prêt à partir si on lui proposait un projet sportif convaincant