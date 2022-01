Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive dans le feuilleton Aubameyang ?

Publié le 26 janvier 2022 à 10h45 par A.D.

Dans une situation plus que compliquée à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang aurait alerté le PSG, l'OM et plusieurs autres écuries européennes. Pour sceller l'avenir de son attaquant gabonais, Mikel Arteta aurait prévu de rencontrer Stan Kroenke, le propriétaire des Gunners.

Ces dernières semaines, Pierre-Emerick Aubameyang vit un véritable calvaire à Arsenal. A tel point qu'il pourrait faire ses valises et changer de club d'ici la fin du mois de janvier. Conscient de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, le PSG serait à l'affût, prêt à réaliser un gros coup en attaque cet hiver. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, l'OM et plusieurs autres écuries européennes seraient également en embuscade pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et dans un avenir très proche, tous ces clubs devraient être fixés quant à la position d'Arsenal.

Arteta a rendez-vous avec le patron d'Arsenal pour sceller l'avenir d'Aubameyang