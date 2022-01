Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans ce dossier brûlant !

Publié le 26 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Bien déterminé à boucler l’arrivée de Tanguy Ndombele cet hiver, le PSG tente de trouver la solution financière afin de pouvoir boucler ce deal au plus vite. En attendant, malgré ses autres pistes, le joueur de Tottenham donne plus que jamais sa priorité au club parisien…

Le feuilleton Tanguy Ndombele bat son plein au PSG depuis près d’une semaine ! Le milieu de terrain français de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Tottenham, n’entre plus du tout dans les plans d’Antonio Conte, et Mauricio Pochettino espère donc pouvoir retrouver Ndombele cet hiver au PSG. Un dossier dans lequel Leonardo tente désespérément de trouver la solution en coulisses, mais le directeur sportif du club de la capitale devra d’abord acter le départ d’un milieu de terrain avant d’avoir la marge financière de faire venir Ndombele à Paris. D’autant que le joueur est chaud…

Ndombele donne sa priorité au PSG