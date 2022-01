Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition est posée pour une piste chaude de Leonardo !

Publié le 25 janvier 2022 à 21h15 par Th.B.

Travaillant en coulisse sur le prêt de Tanguy Ndombele auprès de Tottenham, le club londonien ne voudrait rien savoir et ne serait prêt à laisser partir le Français au Paris Saint-Germain si et seulement si le directeur sportif Leonardo s’engageait à définitivement le recruter l’été prochain, voire cet hiver.

D’ici la fin du mercato hivernal, Tanguy Ndombélé serait susceptible de débarquer au PSG puisque les discussions entre le Paris Saint-Germain et Tottenham iraient bon train depuis quelques jours. D’ailleurs, du côté des Spurs et plus particulièrement de l’entraîneur Antonio Conte, on aimerait témoigner du départ de l’international français. Cependant, pour que le directeur sportif Leonardo ait une réelle chance de parvenir à ses fins avec le milieu de terrain de Tottenham, il faudrait répondre à une condition ferme posée par le pensionnaire de Premier League dans ce dossier.

Tottenham demande au PSG de définitivement s’attacher les services de Ndombele !