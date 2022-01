Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est parti dans tous les sens pour ce joueur parisien…

Publié le 25 janvier 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ ces dernières heures alors qu’il n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino au PSG, Colin Dagba intéresse fortement le club de Venise. Et alors que son départ semblait presque acté, Leonardo a finalement refusé le deal à la dernière minute.

Ce n’est plus un secret pour personne, malgré le vif intérêt qu’il porte à Tanguy Ndombele (25 ans, Tottenham), le PSG cherche principalement à dégraisser en cette période de mercato hivernal. Leonardo s’est vu fixer en interne un objectif de ventes de 100M€ pour les mois à venir, et le club de la capitale a donc dressé une liste d’indésirables disposant d’un bon de sortie. Colin Dagba (23 ans) en fait partie, lui qui ne compte que 3 apparitions en Ligue 1 cette saison avec le PSG et se retrouve barré par Achraf Hakimi et Thilo Kehrer dans la hiérarchie des latéraux à droite. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Dagba a refusé de partir en prêt à l’ASSE, mais un autre club est venu tout bouleverser ces dernières heures dans ce dossier…

Venise a tout tenté pour Dagba, mais…

En effet, la presse italienne a révélé ce mardi que Venise était déterminé à son tour à obtenir un prêt de Colin Dagba, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Cette piste menant au club italien semblait même sur le point d’aboutir en début d’après-midi, puisque TMW indiquait même un accord entre les différentes parties. Mais coup de tonnerre : selon les révélations de RMC Sport, la direction du PSG a finalement repoussé l’offre formulée par Venise, Leonardo n’ayant finalement pas l’intention de laisser partir Dagba pour le moment. Un choix pour le moins surprenant étant donné le statut de l’international espoirs français cette saison au PSG, et le besoin urgent de dégraisser la masse salariale.

