Mercato - PSG : Leonardo est bien sur le point de boucler une opération !

Publié le 25 janvier 2022 à 14h45 par A.M.

Barré par l'énorme concurrence dans l'entrejeu, Eric Junior Dina-Ebimbe s'apprête bel et bien à prolonger au PSG avant d'être prêté au Bayer Leverkusen bien que le club allemand ne soit pas seul dans ce dossier.

Cet hiver, l'objectif du PSG est de dégraisser son effectif pléthorique afin de réaliser des économies, mais également alléger son groupe. Dans cette optique, Rafinha et Sergio Rico ont été prêté sans option d'achat en Liga, en l'occurrence à la Real Sociedad et à Majorque. Chez les jeunes, Bandiougou Fadiga a rejoint l'Olympiakos alors que Kenny Nagera (US Avranches) et Teddy Alloh (KAS Eupen) sont eux partis en prêt. Cependant, le PSG n'en a pas encore terminé avec son opération dégraissage.

Eric Junior Dina-Ebimbe va prolonger avant d'être prêté