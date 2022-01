Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Newcastle veut faire capoter cette opération colossale de Leonardo !

Publié le 25 janvier 2022 à 20h45 par A.D.

Peu satisfait par son milieu de terrain, Leonardo aimerait chiper Dele Alli et Tanguy Ndombele aux Spurs de Tottenham et leur offrir en échange Georginio Wijnaldum et Julian Draxler. Toutefois, Newcastle pourrait anéantir le plan du directeur sportif du PSG. En effet, les Magpies auraient ouverts les négociations pour s'offrir les services de Dele Alli en prêt.

Lors de ce mercato hivernal, Leonardo souhaiterait révolutionner totalement le milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Selon les dernières informations de 90min , le directeur sportif du PSG aimerait faire ses emplettes à Tottenham car il serait séduit par Tanguy Ndombele et Dele Alli. Pour convaincre la direction des Spurs de lui céder ses deux joueurs, Leonardo penserait à proposer Georginio Wijnaldum et Julian Draxler en échange. Toutefois, Newcastle pourrait se muer en trouble-fête pour cette opération XXL.

Newcastle a lancé les hostilités pour Dele Alli