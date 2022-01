Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ndombele, Alli… Une grosse opération en prévision au PSG ?

Publié le 24 janvier 2022 à 15h30 par T.M.

Alors que le PSG serait donc intéressé par Tanguy Ndombele pour renforcer son milieu de terrain, l’intérêt des Parisiens pour Dele Alli, coéquipier du Français à Tottenham, serait aussi toujours d’actualité. Et cela pourrait bien donner lieu à une grosse opération entre les Parisiens et les Spurs.

Il y a quelques semaines, Leonardo assurait que le PSG n’avait pas besoin de se renforcer cet hiver. Pour ce mois de janvier, la priorité au sein du club de la capitale était avant tout de dégraisser. Néanmoins, au final, Mauricio Pochettino pourrait bien accueillir des nouveaux joueurs avant la fin du mercato. Et pour étoffer son effectif, l’ancien entraîneur de Tottenham voudrait aller piocher du côté des Spurs. Ainsi, depuis plusieurs jours, les choses s’accélèrent pour Tanguy Ndombele. Pas dans les plans d’Antonio Conte, le Français cherche à rebondir loin du club londonien. Pochettino voudrait donc saisir cette opportunité et Leonardo se serait alors activer pour tenter de parvenir à un accord avec Tottenham. Alors qu’un prêt avec option d’achat a été évoqué pour Ndombele, l’idée d'un échange de joueurs a aussi été sur la table.

Ndombele/Alli contre Wijnaldum/Draxler ?