Mercato - OM : Incroyable rebondissement dans le feuilleton Kamara !

Publié le 26 janvier 2022 à 7h00 par A.C.

Pablo Longoria espère bien pouvoir vendre Boubacar Kamara d’ici la fin du mercato hivernal, puisque son contrat avec l’OM se termine dans seulement quelques mois.

C’est le gros dossier du moment à l’Olympique de Marseille. Formé au club et très important pour l’équipe ces dernières années, Boubacar Kamara va être vendu cet hiver. C’est en tout cas ce qu’aimerait Pablo Longoria, puisque le contrat du joueur se termine dans seulement quelques mois et une prolongation semble plus compromise que jamais. La solution est arrivée d’Italie, où José Mourinho souhaiterait attirer Kamara à l’AS Roma. Il Corriere dello Sport parle même de négociations poussées ce mardi, avec l’OM qui pourrait donc encaisser un minimum d’argent de ce départ.

La Roma sur le point de jeter l’éponge ?