Mercato - OM : Le cas Mandanda à l’origine d’une catastrophe à Marseille ?

Publié le 25 janvier 2022 à 2h15 par A.M.

Alors que la gestion du cas Mandanda fait grandement parler à l'OM, Eric Di Meco estime que cela pourrait pousser Boubacar Kamara à ne pas prolonger.

L'été dernier, l'OM a décidé d'attirer un gardien de but afin de concurrencer Steve Mandanda et assurer le rôle de numéro 1 bis. Résultat, Pau Lopez a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais le portier espagnol s'est finalement imposé comme le titulaire du poste puisque l'international français n'a disputé que 7 rencontres cette saison, dont 4 en Ligue 1. Par conséquent, Steve Mandanda est clairement relégué à un rôle de doublure et ce traitement est vivement critiqué par les supporters. Eric Di Meco craint même que cela influence négativement Boubacar Kamara dont le contrat prend fin en juin prochain..

«Si tu es le petit Kamara tu te dis : “Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?”»