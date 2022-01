Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur doit recruter Longoria avant la fin du mercato ?

Publié le 26 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Ayant déjà recruté Cédric Bakambu et Sead Kolasinac cet hiver, l’OM pourrait ne pas s’arrêter là. Qui faudrait-il alors recruter avant la fin du mercato hivernal ?

Avant l’ouverture du marché des transferts de janvier, Jorge Sampaoli avait interpellé à plusieurs reprises sa direction concernant son besoin de se renforcer à l’OM. La balle était alors dans le camp de Pablo Longoria et le président phocéen a exaucé les désirs de son entraîneur. En effet, cet hiver, Sampaoli a accueilli deux nouveaux joueurs avec Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, qui viennent renforcer l’attaque et la défense. Mais le mercato n’est pas encore fermé et d’ici le 31 janvier, l’OM pourrait encore bouger pour apporter des retouches au groupe de Sampaoli.

L’OM a encore plusieurs pistes !

Qui pourrait alors venir à l’OM avant la clôture du mercato hivernal ? De nombreux noms circulent actuellement sur la Canebière. En Angleterre, la grosse rumeur annonce un intérêt des Phocéens pour Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la star d’Arsenal ne serait pas la seule piste offensive puisque Youcef Belaïli (libre), Gerard Deulofeu (Udinese) et Francis Amuzu (Anderlecht) sont également associés à l’OM. Dans le secteur défensif, c’est Samuel Gigot (Spartak Moscou) qui a été annoncé proche du club phocéen.



Alors, qui doit recruter Longoria avant la fin du mercato ?