Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une troisième recrue en approche pour Sampaoli ? La réponse !

Publié le 26 janvier 2022 à 17h30 par T.M.

Après avoir déjà accueilli Cédric Bakambu et Sead Bakambu cet hiver, l’OM pourrait encore bouger d’ici la fin du mercato hivernal. Plusieurs noms circulent sur la Canebière, en revanche, il ne faudrait pas s’attendre à une arrivée de Samuel Gigot d’ici le 31 janvier.

Jorge Sampaoli avait été très clair pour ce mercato hivernal, il avait besoin de renforcer l’effectif de l’OM. Pablo Longoria a alors exaucé les souhaits de l’Argentin et a fait venir Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Alors que ces renforts devraient être d’une grande aide pour le club phocéen durant la seconde partie de saison, il pourrait encore y avoir des recrues avant la clôture du marché des transferts. Ainsi, alors que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez pourraient faire leurs valises rapidement, un défense central pourrait être recruté. En ce sens, il avait notamment été question d’un intérêt pour Samuel Gigot, aujourd’hui au Spartak Moscou. Dernièrement, L’Equipe du Soir annonçait même un accord verbal entre l’OM et le défenseur français, qui arrive au terme de son contrat avec le club moscovite. En revanche, il n’était pas précisé si Gigot devait arriver cet hiver ou cet été. Finalement, la réponse est tombée ce mercredi, si une arrivée venait à se faire, cela sera à l’intersaison.

« Il restera au Spartak jusqu'à la fin de la saison »