Mercato - Barcelone : L’agent d’Ousmane Dembélé laisse le Barça dans le flou !

Publié le 26 janvier 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors qu’Ousmane Dembélé cultiverait le désir de poursuivre au FC Barcelone, son agent Moussa Sissoko n’aurait toujours pas donné de signe de vie aux dirigeants du Barça bien qu’il se soit déplacé en Catalogne mardi…

« Nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer et notre décision lui a été communiquée. On veut des joueurs engagés et on lui a dit qu'il doit quitter le club le plus rapidement possible » . Voici le message clair que Mateu Alemany, directeur exécutif du FC Barcelone, faisait dernièrement passer. Depuis de longues semaines désormais, les rumeurs font rage quant à l’avenir d’Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Barça , le champion du monde tricolore serait en discussions avec les décideurs du FC Barcelone depuis six longs mois selon Alemany. Néanmoins, aucune réelle avancée ne semble avoir été faite par le pensionnaire de Liga pour concrètement se rapprocher d’un accord avec Ousmane Dembélé et surtout son agent Moussa Sissoko dont les prétentions financières au niveau de sa commission seraient l’un des points qui engendreraient des frictions entre les différentes parties. En coulisse, Chelsea, Manchester United et le PSG sembleraient garder un oeil attentif sur l’évolution de la situation de l’ailier du Barça en Catalogne où son entraîneur Xavi Hernandez lui a dernièrement clairement mis la pression en conférence de presse. « La situation de Dembélé n’a pas changé. Il sait ce qu’il en est et sait aussi ce qu’il doit décider. Il est bien et tranquille, il s’entraine bien. Il est au courant de sa situation et il n’y a rien d’autre à ajouter ». Et les prochaines heures pourraient s’avérer déterminantes dans le feuilleton Ousmane Dembélé.

Toujours pas de discussion entre l’agent de Dembélé et le Barça…

Mardi, Mundo Deportivo a révélé que l’agent d’Ousmane Dembélé, à savoir Moussa Sissoko, aurait atterri à Barcelone pour une réunion au sommet avec les hauts dirigeants du Barça . Cependant, certains bruits de couloir en Espagne ont révélé mardi soir que Sissoko ne se serait toujours pas entretenu avec le président Joan Laporta ou d’autres cadres de la direction du FC Barcelone. Et à l’instant T, le dossier n’aurait pas vraiment avancé. Ce mercredi, à 14h, Helena Condis a fait un point sur la situation en expliquant que Mateu Alemany n’aurait toujours pas reçu de signe de vie de Moussa Sissoko. L’agent d’Ousmane Dembélé n’aurait pas pris son téléphone bien que son intention première semblerait d’être de s’entretenir avec les dirigeants du FC Barcelone selon la journaliste de la Cadena COPE.

Dembélé prêt à s’entretenir tout seul avec Laporta ?