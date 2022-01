Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale attend Leonardo pour Paulo Dybala !

Publié le 26 janvier 2022 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Paulo Dybala serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec le FC Barcelone, l'Inter et Tottenham pour l'attaquant de la Juventus.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, Leonardo voudrait en faire de même avec Paulo Dybala. En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, le joyau argentin va quitter le Piémont librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là, à moins qu'il ne soit vendu cet hiver. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, en embuscade pour réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, Leonardo, le directeur sportif parisien, serait soumis à une lourde concurrence pour Paulo Dybala.

Tottenham et l'Inter également dans le coup pour Dybala ?