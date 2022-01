Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Xavi avec cette piste colossale !

Publié le 26 janvier 2022 à 23h30 par P.L.

En quête de renfort sur le plan défensif, le FC Barcelone songerait à Niklas Süle, en fin de contrat en juin prochain. De son côté, le défenseur aurait pris la décision de ne pas prolonger. Et ses raisons seraient toutes sauf économiques.

Traversant une période économique très délicate, le FC Barcelone cherche malgré tout à se renforcer. De ce fait, Joan Laporta pourrait bien se tourner vers quelques joueurs en fin de contrat en juin prochain pour renforcer l’effectif de Xavi. Alors que le dossier César Azpilicueta semble bouclé, d’autres noms seraient encore liés au club catalan comme Franck Kessié ou encore Niklas Süle. D'après BILD , l’international allemand aurait refusé l’offre de prolongation du Bayern Munich et aurait annoncé à sa direction qu'il n'allait pas étendre son engagement. Et ses raisons seraient toutes sauf économiques.

Süle n’a pas aimé le comportement du Bayern à son égard