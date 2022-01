Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le recrutement de Xavi totalement relancé par... Ansu Fati ?

Publié le 26 janvier 2022 à 19h00 par A.D.

Avec la blessure d'Ansu Fati, le FC Barcelone aurait la nécessité de recruter un attaquant. Alors qu'Alvaro Morata resterait la grande priorité de Xavi, les hautes sphères catalanes seraient confiantes de pouvoir recruter un nouvel élément offensif d'ici la fin du mercato hivernal.

Alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato hivernal, Xavi s'activerait en coulisses. Après avoir recruté Dani Alves et Ferran Torres, le coach du FC Barcelone voudrait frapper encore plus fort sur le marché d'ici la fin du mois de janvier. En effet, Xavi aimerait s'offrir les services d'un nouvel attaquant et d'un latéral. Dans cette optique, l'ancien entraineur d'Al-Sadd serait déterminé à recruter Alvaro Morata et Nicolas Tagliafico. Mais avec la blessure d'Ansu Fati, Xavi aurait décidé de se focaliser sur le recrutement d'un attaquant.

Xavi veut un remplaçant pour Ansu Fati en priorité