Mercato - Barcelone : Xavi doit régler un problème de taille pour Morata !

Publié le 25 janvier 2022 à 23h30 par A.C.

La piste Alvaro Morata pourrait se débloquer pour Xavi, qui cherche toujours un attaquant pour renforcer le FC Barcelone. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple...

On pensait Alvaro Morata perdu pour le FC Barcelone. Gros dossier du début du mercato hivernal, l’attaquant a finalement vu la Juventus fermer la porte à un départ, en dépit d’un fort intérêt de Xavi. Ces dernières heures, la situation a toutefois semblé radicalement changer. Plusieurs médias italiens annoncent une arrivée imminente de Dušan Vlahović à la Juventus, ce qui pourrait donc pousser Morata dans les bras de Xavi ! Il faudra tout de même trouver un accord avec l’Atlético de Madrid, à qui l’international espagnol appartient.

Le Barça doit d’abord baisser sa masse salariale

D’après les informations de Fabrizio Romano, Alvaro Morata n’est pas insensible aux sirènes catalanes et considère les approches de Xavi comme une grande opportunité, puisque la Juventus ne semble pas vouloir le garder et que l’Atlético de Madrid voudrait le vendre. Le problème est que le FC Barcelone doit toujours faire face à des gros problèmes avec sa masse salariale, qui l’ont déjà empêché de garder Lionel Messi l’été dernier et ne lui permettent actuellement de faire quoi que ce soit avec Morata.