Mercato - Barcelone : Un départ vers le Barça ? La réponse tonitruante du clan Morata !

Publié le 25 janvier 2022 à 12h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque cet hiver, Xavi a pour priorité de recruter Alvaro Morata. Mais à en croire l'agent Marco Branca, le buteur de la Juventus ne devrait pas rejoindre le Barça avant la fin du mois de janvier.

Après avoir recruté Dani Alves et Ferran Torres, Xavi aurait désormais deux cibles en tête pour renforcer le FC Barcelone. En effet, le coach du Barça aimerait s'offrir les services de Nicolas Tagliafico et d'Alvaro Morata d'ici la fin du mois de janvier. Toutefois, Xavi pourrait déjà faire une croix sur le buteur de la Juventus. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Marco Branca s'est prononcé sur l'avenir d'Alvaro Morata. Et à en croire l'agent de l'agence First , qui gère les intérêts de l'international espagnol, un départ au FC Barcelone ne serait plus à l'ordre du jour.

«La route vers Barcelone n'est plus d'actualité»