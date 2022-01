Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour l’avenir de cet indésirable de Xavi !

Publié le 26 janvier 2022 à 0h00 par T.M.

Souvent annoncé sur le départ durant ce mercato hivernal, Sergino Dest devrait toutefois finir la saison avec le FC Barcelone.

Après Dani Alves et Ferran Torres, Xavi espère encore attirer des recrues au FC Barcelone. Si l’entraîneur blaugrana cible notamment un buteur et Alvaro Morata, il faut d’abord dégraisser pour faire de la place dans la masse salariale. Des départs pourraient ainsi intervenir en Catalogne d’ici le 31 janvier et certains regards se tournent notamment vers Sergino Dest. N’ayant pas vraiment trouvé sa place depuis son arrivée de l’Ajax Amsterdam, l’Américain n’entre pas forcément dans les plans de Xavi. Pour autant, ce n’est pas cet hiver que le latéral droit devrait faire ses valises.

Pas de départ au programme ?

Ce mardi, c’est le journaliste espagnol, Adria Albets qui est venu mettre les choses au point concernant l’avenir de Sergino Dest. Rapportant des proches de l’Américain, il a expliqué que le latéral droit ne quitterait pas le FC Barcelone. Bien que plusieurs clubs seraient intéressés, Dest voudrait rester, étant convaincu qu’il pourrait avoir sa place dans l’équipe de Xavi. La fin de ce feuilleton pour cet hiver ?