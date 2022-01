Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aura sa chance pour ce protégé de Raiola !

Publié le 26 janvier 2022 à 1h30 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt semble être l’un des grands rêves du FC Barcelone pour le prochain mercato estival.

Ce mercato n’est même pas terminé, qu’en Catalogne on pense déjà au prochain. Xavi semble en effet avoir un projet très ambitieux sur le long terme, afin de redorer le blason du FC Barcelone et cela passera forcément par le recrutement. Si les noms d’Erling Haaland ou encore d’Alvaro Morata circulent, c’est en défense que le Barça pourrait se renforcer avec un Gerard Piqué vieillissant et les possibles départs de Clément Lenglet de de Samuel Umtiti. Ainsi, le président Joan Laporta aurait l’intention de réussir là où son prédécesseur Josep Maria Bartomeu a échoué et aurait donc relancé la piste Matthijs de Ligt, titulaire en puissance à la Juventus et joyaux de l’écurie de Mino Raiola.

La Juve ferme la porte, mais le clan De Ligt...