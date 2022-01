Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre imminente pour un attaquant d’Ancelotti ?

Publié le 26 janvier 2022 à 0h30 par Th.B.

Alors qu’il n’est pas indispensable au Real Madrid, Luka Jovic serait une option prise en considération par Arsenal qui pourrait dégainer une offre de prêt avant la fin du mercato.

Certes, en raison de la douleur ressentie à la cuisse qui l’a obligé à sortir en cours de match dimanche face à Elche (2-2), Luka Jovic pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus important lors des prochaines rencontres du Real Madrid. Encore faudrait-il qu’il soit toujours un joueur au service de l’équipe première merengue entraînée par Carlo Ancelotti. En effet, Arsenal garderait un oeil avisé sur sa situation et serait susceptible de dégainer une offre avant la clôture du mercato hivernal.

Arsenal pourrait tenter Jovic en prêt cet hiver !