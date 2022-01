Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier brûlant, Leonardo reçoit une grande nouvelle !

Publié le 26 janvier 2022 à 0h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo se démènerait en coulisse afin de parvenir à boucler le prêt de Tanguy Ndombele avant la clôture du mercato hivernal. Et du côté de Tottenham, les Spurs seraient à deux doigts de mettre la main sur le remplaçant de l’international français.

Bien que le curseur était réglé cet hiver sur le fait de considérablement dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino, une opération qui a été bien entamée avec les départs de quatre joueurs dont trois prêts et un transfert sec, Leonardo pourrait mener à bien une arrivée. La semaine dernière, la presse britannique par le biais de The Athletic a révélée que le directeur sportif du PSG travaillerait en coulisse et de concert avec Tottenham sur un potentiel prêt de Tanguy Ndombele. Depuis, il est également question d’un échange de joueurs. Cependant, la porte semblait déjà entrouverte dans le nord de Londres pour le PSG au sujet du recrutement de Tanguy Ndombele puisque son entraîneur Antonio Conte aimerait témoigner de son départ.

Tottenham aurait presque bouclé l’arrivée du successeur de Ndombele !

Et il se pourrait que la porte soit encore plus ouverte à présent. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, les négociations entre Tottenham et la Fiorentina se trouveraient dans leur phase finale pour le prêt de six mois de Sofyan Amrabat. Il ne manquerait plus que certains détails soient définitivement réglés entre les directions des deux clubs. Une chose demeure certaine : le PSG aurait le feu vert pour le recrutement de Ndombele.