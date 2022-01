Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a lancé les hostilités avec cette cible à 0€ de Leonardo !

Publié le 26 janvier 2022 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alerté le PSG, mais également le FC Barcelone. D'ailleurs, le Barça aurait bougé ses pions et bien avancé sur ce dossier. A tel point que Xavi serait actuellement en pole position, devant le PSG, pour Franck Kessie.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Alors que Franck Kessie sera libre de contrat le 1er juillet (s'il ne prolonge pas d'ici-là), Leonardo aimerait réitérer le même exploit avec lui en 2022. Toutefois, il pourrait voir le FC Barcelone lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier.

Le Barça en pole position pour Franck Kessie ?